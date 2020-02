Archivolto, il regno del gusto a Roma

Archivolto è il cuore di gusto dell’hotel Scenario, recentemente inaugurato in vicolo delle Ceste. Negli spazi che un tempo erano le stalle del Palazzo, lo chef Giorgio Baldari ha creato un regno di gusto incentrato sulla tradizione, anche con interessanti riletture. Venti i posti a sedere: garanzia di un’attenzione piena e puntuale.



La carta spazia dal maritozzo al cacao amaro, insalata di coda di vitello con pomodori confit, sedano candito, uvetta e pinoli al fritto di alici imbottite con scarola, olive, friggitelli in pastella con vellutata. Tra i primi, il piatto “come da nonna”, pici mantecati con burro parmigiano e pepe ricoperti con involtino e polpette di manzo in salsa di pomodoro. E poi, cotoletta di vitello da latte in doppia panatura con fondo bruno ai porcini e lingotto di pesce spada al caffè con melanzane al cioccolato e olio al limone.



Archivolto - Roma, vicolo delle Ceste 26 - tel. 06/393.79.017 - sempre aperto - costo medio 70/80 euro Mercoledì 5 Febbraio 2020, 06:00

