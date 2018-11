Al ristorante dell'hotel Aleph le nozze perfette tra tradizione italiana e Oriente

Sapori della tradizione italiana e tecniche orientali si incontrano nella cucina della chef Oriana Tirabassi, originaria di San Benedetto del Tronto, nuova executive chef del ristorante dell’hotel Aleph, parte del brand Curio Collection by Hilton. Dal 2008 la chef ha portato la sua visione di cucina italiana nei ristoranti di più hotel a cinque stelle all’estero, in particolare in Oriente, e ora è a Roma. Ad accogliere gli ospiti del ristorante, il benvenuto di una pagnottella cacio e pepe fatta in casa. Poi, proposte come il tonno, presentato come involtino a ricordare piatti giapponesi ma con un cuore italiano di burrata e panzanella, e il budino di triglia, sorta di pudding di sushi, ripieno di vegetali, ricreato con triglia e colatura di alici. Si prosegue con ravioli, gambero rosso di Mazara, colatura di alici e astice affumicato. Ancora, filetto di cervo, polvere di caffè, pepe nero, finocchio, melagrano, quinoa. E molto altro. Da non perdere i dolci. Ottima la cantina.



Aleph - Roma, via di San Basilio 15 - Tel. 06/42.29.001 - Aperto tutti i giorni - costo: 60 euro.

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..