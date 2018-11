La cucina aperta. La sala che guarda i tetti di Roma. La terrazza che, con pareti di cristallo e copertura mobile, è godibile sia in estate sia in inverno. La cucina gourmet, profondamente legata al territorio ma ripensata con creatività per rendere inusitati anche sapori tipici, in un dialogo tra memoria e innovazione.



È dello chef Andrea Fusco la firma di Giuda Ballerino, da tre anni rooftop restaurant dell’hotel Sina Bernini Bristol, aperto solo la sera. La carta spazia da piatti divenuti ormai “classici” dello chef, come i gamberoni in pasta fillo con spuma di mortadella, al menu degustazione Altitudini del Lazio, che illustra le eccellenze del territorio giocando, appunto, sulle altitudini, dagli Abissi, ossia ostrica, sorbetto al guacamole e aria di cioccolato bianco e assenzio, alla Pineta, fettuccine con funghi porcini e lumache. E ancora, da Roma, con ravioli ai broccoli ed arzilla, alla Montagna, con cervo, polenta bianca, lardo di cinta senese, mosto d’uva.



La pasticceria gioca a sorprendere, tra brulée allo zenzero, mousse ai tre cioccolati, terra di cioccolato e lampone croccante e molte altre creazioni. Non solo. Tutti i giorni a pranzo e la domenica anche a cena, per 35 euro - antipasto e primo o secondo, acqua e caffè - o scegliendo liberamente dalla carta, si possono gustare i piatti del bistrot del Giuda Ballerino. Tra le portate, raviolo di burrata con gambero, limone e capperi, polpo arrosto cipolla caramellata e maionese di semi.



Giuda Ballerino! Hotel Sina Bernini Bristol - Roma, piazza Barberini 23 tel. 06/420.104.69 Chef: Andrea Fusco Chiuso domenica Prezzo medio 70/90 euro

