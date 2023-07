Casaloca, cucina iberica e sangria: Ibiza in riva alla città

di Sabrina Quartieri

Una finca campesina come a Ibiza a corso Francia. È Casaloca, il nuovo ristorante capitolino dello chef stellato Riccardo Di Giacinto, aperto per un gesto d’amore verso l’isola, suo luogo del cuore, e in omaggio alla cucina iberica, materia approfondita durante i suoi anni affianco al celebre catalano Ferran Adrià.

Al centro del progetto avviato con sua moglie Ramona e con l’amico di una vita Luca Colapietro, c’è un grande prodotto trattato con rispetto, l’80% del quale è spagnolo, lavorato dalla mano delicata, ludica e di grande tecnica di Di Giacinto, già noto per la proposta di effetto che diverte e conquista, di All’Oro, suo gioiellino romano premiato dalla Michelin. Mentre la brace a legna dà un tocco fumé a carne, pesce, verdure e persino alla Paella alla Valenciana (anche veg), si sorseggia una copa di Sangria da accompagnare al miglior patanegra servito su dei maialini riadattati a vassoi.

Manca solo la magica Es Vedrà, verrebbe da dire. Ma eccola invece apparire in un quadro, accanto a un’immancabile amaca.

CASALOCA. Roma, corso di Francia 207; tel. 06 40069361; pagina IG CasaLocaRoma; aperto dal lunedì al sabato dalle ore 19 all’una; prezzo medio 70 euro

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 06:00

