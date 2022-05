Roma, riapre Medïterraneo Ristorante e Giardino. All’opening anche Andrea Delogu, Fasma ed Ema Stokholma

Ambiente glamour ad alta intensità di giovani volti delle serie più acclamate di Netflix che, insieme al rapper Fasma e alle speaker radiofoniche Andrea Delogu ed Ema Stokholma, hanno animato il Summer party “Hot Child in the city” che ha dato il via alla terza stagione estiva di Medïterraneo Ristorante e Giardino del MAXXI. Sotto le romantiche luminarie del locale romano puntellato di lampade in rattan e piante, all’ombra del museo di via Guido Reni firmato dall’archistar Zaha Hadid, la serata organizzata dal titolare Alessandro Cantagallo in collaborazione con il magazine Manintown di Federico Poletti, ha convogliato coccolandoli tra tapas sfiziose e cocktail, diversi attori.

Come Guglielmo Poggi, Brando Pacitto della serie di successo “Baby”, la protagonista di “Guida astrologica per cuori infranti” Claudia Gusmano e, ancora, i colleghi Jozef Gjura, Francesco Gheghi, Clelia Zanini, Jane Alexander e Giacomo Ferrara. Ma non sono mancate la senatrice Isabella Rauti, ai flash con il figlio Manfredi Alemanno, e la voce di RDS Anna Pettinelli. L’evento si è poi “trasferito” al chiuso per le performance musicali live, con il collettivo capitolino Les Cactus e l’anteprima del nuovo singolo “Stranger Days” del musicista italo-americano Rbsn, accompagnato per l’occasione dalla proiezione del videoclip diretto da Pacitto, in prima fila sotto il palco.

Tra atmosfere “urban chic”, outfit mozzafiato e ventagli odorosi del brand Laboratorio olfattivo come cadeau, riparte così la nuova avventura di Medïterraneo. Spiega Cantagallo: «L’indirizzo ormai di riferimento per la città farà compagnia ai romani che vorranno godersi dei grandi drink e delle proposte gastronomiche di qualità, senza rinunciare alla compagnia della buona musica». Immancabile sarà l’appuntamento dal martedì alla domenica con il Tapas Aperitif dalle ore 17:30 alle ore 20:30 con le formule menu da 2, 3 o 5 tapas, rispettivamente a 8, 12 e 18 euro (con i cocktail in carta scontati del 20%).

Dal martedì al venerdì spazio invece al Light Lunch con le colorate e freschissime Poke Bowl by Palmerïe Pokè e, dal giovedì al sabato dalle ore 21 all’una, non mancherà l’opzione Dinner & Cocktails con menu à la carte sia all’interno del locale, con piano bar d’accompagnamento, che nel giardino, dove la musica si ascolterà in filodiffusione. Il weekend, dalle ore 12 alle ore 16 sarà, invece, la volta del brunch.

