Dimenticate antipasti, primi o secondi. Qui si mangia in un boccone. Pare una battuta, non lo è. In questo ristorante che si affaccia su Largo di Torre Argentina, vanno di moda le mini porzioni. Lasagne come fossero sushi, tartare in versione mignon, «bottoni dolci e salati», come li definisce Alessandro Onorato, uno dei soci del locale.



«Sono assaggi di cui puoi decidere quantità e varietà». Dietro i fornelli, lo chef stellato Igles Corelli. «Volevo fare una nuova esperienza - racconta lo chef - L’idea di portare la cucina stellata a chiunque, senza rinunciare a qualità e ricerca». L’ambiente sembra quello newyorkese: banconi in ottone, pavimenti originali del 1900, sedie vintage. Degustazioni, snack veloci, colazioni, pasticceria, cocktail, infusi, tè. Qui si può incontrare Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti che si avventura in un karaoke notturno, o in giro per i tavoli di design, Simona Ventura, Nanni Moretti, Violante Placido.



Scelto come catering dalla moda di Stella McCartney o dalla musica: l’ultimo il concerto di Vasco, ma Mercerie seguirà anche quello di Beyoncè, Cremonini e Negramaro. È aperto sempre, no stop dalla mattina all’una di notte. «Sarà un’alternativa diversa a Roma, città tradizionale». Stesso format ma “on the beach” è a Milano Marittima, nel locale del compagno di Valeria Marini, frequentato da vip e gente dello spettacolo.



Mercerie Via San Nicola de’ Cesarini, 4/5, Roma. Tel. 347/97.14.949. Chef Igles Corelli. Sempre aperto. Costo medio 30 euro

