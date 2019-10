Il Marco Martini Bar: eccellenza da bere

Dotato di un giardino con gazebo in stile liberty, Marco Martini Cocktail Bar di Roma è un locale elegante e raffinato con una proposta in linea con l'omonimo ristorante stellato. E da questa settimana la drink list è nuova. Il filo conduttore dei 17 signature creati dal bar manager Matteo Nicolì è il tema: natura, materia prima e cucina. Un esempio? L'Elaion (Star of Bombay alle olive, Noilly Prat Dry, bergamotto, olio, zafferano, baharat, ovvero miscela di spezie mediorientale). Classici disponibili su richiesta (i best Sellers sono Spritz e Moscow Mule). C'è anche un menù degustazione foodpairing articolato in quattro portate e quattro drink (70 euro), tra cui Nerone a Kyoto (un twist dell'Americano abbinato a salmone, cetriolo, panna acida e cipolla rossa). Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA