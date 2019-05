Makai Surf & Tiki Bar tra California e Maori

Il Makai Surf & Tiki Bar di Roma è un locale su due livelli, con due anime diverse. Siamo in zona Ostiense, non distante dalla stazione della metro Piramide. Affacciato sulla strada c'è il bar in stile californiano con signature drink ispirati al mondo del surf e con una proposta di piatti di cucina tropical fusion. Al piano inferiore si trova il vero Tiki Bar. Uno spazio delizioso dominato dal bancone in bambù, con statue di divinità Maori, reti zeppe di teschi appese al soffitto, finta vegetazione e, ovviamente, un cocktail menù a tema. «Qui la carta include classici della miscelazione Tiki come il Mai Tai e lo Zombie e creazioni originali che rivisitano in chiave moderna lo stile», spiega il capo barman Jacopo Urbinelli. Info makaitikibar.it. Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA