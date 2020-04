Homebeer, a Roma la birra ti suona il campanello

Birra artigianale a domicilio, accompagnata da ricette ad hoc, tra sapori della tradizione e piatti di cucina internazionale per venire incontro a esigenze e gusti di ogni palato, anche con abbinamenti inusitati. È la proposta di Homebeer.it, piattaforma per il delivery della birra artigianale, attiva a Roma.



Il meccanismo è semplice: in collaborazione con le birrerie capitoline, la piattaforma consente di ordinare e ricevere direttamente a casa le birre prodotte artigianalmente e i cibi selezionati per accompagnarle. Si va così da Ham Holy Burger, con insalata affumicata, pollo fritto, burger di vario tipo e molto altro, fino a Otosan, con nigiri, doteyaki - selezione di carne di manzo cucinata a bassa temperatura con aggiunta di sakè e spezie giapponesi - e altre specialità nipponiche. Il servizio di consegna, grazie alla partnership con iCarry ed eCooltra, è affidato a rider con scooter elettrici.



www.homebeer.it, assistenza: 06/400.60.20.506 - sempre aperto - costo: 10-40 euro. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA