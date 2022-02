Roma, Don Pasquale: tradizione giovane e ritratti irriverenti per l’“all day dining” nella ex casa di Donizetti

Via delle Muratte, la strada nel cuore del “Theatre district” capitolino rinomata per essere la più trafficata per numero di pedoni d’Europa, accoglie in quella che fu la casa romana del compositore Gaetano Donizetti, una nuova insegna enogastronomica che sforna prelibatezze della tradizione più giovane in un ambiente dal “mood” insolente: è Don Pasquale, il ristorante al civico 78 che prende il nome dall’opera buffa omonima dell’artista che soggiornò in questa dimora tra il 1828 e il 1837. Il locale bistrot “all day dining” si affida per la cucina allo chef romano Domenico Boschi (ex Dulcamara a Ponte Milvio), mentre per gli arredi, tra tinte, materiali e tessuti tipici dello stile coloniale inglese, sceglie lo studio Rpm proget. L’aspetto più stupefacente è proprio nei décor: la Boiserie al Don Pasquale è una loquace cornice narrante di quadri che parlano il linguaggio dell’irriverenza e dell’impertinenza.

A guardar bene, il ritratto di Maria Antonietta la vuole con una meringa per cappello, e lei che mangia il gelato. Così, in piena coerenza stilistica, Napoleone è in sella a un cavallo, ma è quello a dondolo di un carosello. Il genio è dell’artista argentino che ha realizzato le opere, Stanley Gonczanski. Spesso si ritrova anch’egli nei suoi dipinti, in particolare nelle “grinfie” dei personaggi che sceglie di rappresentare. Come nel caso della dama che lo trattiene sotto la sua gonna, immaginata dal pittore sudamericano come una gabbia “dorata”! Le sorprese non finiscono mai al Don Pasquale: la parte riservata all’hotel Maalot Roma ospitato al suo interno si palesa soltanto a chi si siede a consumare nella grande sala interna del locale.

È lì dietro, infatti, che si nasconde la reception, un desk decisamente insolito ospitato nella piccola “library” del palazzo. E non vi aspettate di trovare qualcuno incollato alla sedia a prendere chiamate o ad effettuare check-in, perché non funziona così: il personale gira sempre, tra ricevimento, tavoli e cocktail bar. Il servizio attento, seppur privo di convenevoli, è garantito. La discrezione delle suite, trenta camere della categoria “small luxury”, ben si sposa con l’intento della proprietà, il Gruppo Shedir Collection - già titolare a Roma dell’hotel Vilòn -, di offrire soprattutto ai millennials capitolini un nuovo posto dove si mangia bene da mattina a sera, e con un prezzo medio intorno ai 45 euro (bevande esclude).

Chef Boschi cucina la tradizione italiana con un gusto giovane, proponendo piatti come la Carbonara e l’Amatriciana, il Pollo alla cacciatora, le Brioche salate, diversi tipi di Supplì, il Baccalà fritto, ma non mancano le portate “must” dei locali interni ai grandi hotel internazionali. Il menu, stampato a mo’ di programma dell’opera di Donizetti, include, per la mattina, una ricchissima colazione internazionale e, per gli altri momenti della giornata, l’Avocado toast e il Club sandwich, alternative pronte a fare concorrenza, d’ora in poi, al panino “mordi e fuggi” del fast food. Il McDonald’s è proprio lì di fronte.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 13:07

