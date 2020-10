Roma, da Benedetta Mazza a un parterre di influencer per i cinque anni di Le Carré Français: brindisi con Champagne e gourmandises

Coppe di Champagne e gourmandises francesi. Il meglio dell’enogastronomia d’oltralpe ha accolto e coccolato gli amici di Le Carré Français, la eatary parigina nel cuore di Prati, per la festa dei suoi cinque anni di attività a Roma. Tra gli invitati, la prima ad arrivare è stata Benedetta Mazza. La ex gieffina curvy si è intrattenuta tra un assaggio e l’altro, sfoggiando un look street morbidissimo, con sneakers, giacca black and white scozzese e mascherina nera. Poi, dopo essersi scattata una foto ricordo con il proprietario del ristorante Jildaz Mahé, ha lasciato il locale immortalato in una sua storia su Instagram con un angolo della boulangerie e la scritta “segui i consigli di Sonia Rondini”. È stata lei, la pr pugliese adottata dalla Capitale a occuparsi, infatti, degli inviti all’happening.

Un appuntamento con il gusto tra corner di prodotti d’eccellenza e una cena placée per pochi intimi a base di foie gras, petto d’anatra e Mont Blanc. Ad assaggiare i piatti presentati con cura dalla chef romana Letizia Tognelli, c’erano tra gli altri Giuseppe Di Tommaso de La Vita in Diretta, ma anche gli infleuncer Matteo Acitelli e Mathew Meladoro, e le food blogger Laëtitia Chaillou, una parigina residente a Roma, nota sui social network come Parisian in Rome; e Isobel Lee, conosciuta come Testaccina perché dalla sua casa del rione capitolino diffonde consigli su quello che propone la Città eterna in quanto a novità enogastronomiche.

Non poteva mancare il saluto (prima di pranzo) di un cliente habitué della panetteria del ristorante di via Vittoria Colonna: Gigi Marzullo, che ogni giorno, con cravatta e mascherina in pendant, si presenta al banco per ritirare la sua baguette personalizzata fatta con le farine integrali del mulino di Chars, a nord di Parigi. La serata si è conclusa con un’esibizione live di grandi successi francesi e italiani interpretati dall’attrice e cantante russa Natalia Simonova. Poi, è arrivato il momento dell'arrivederci e del cadeaux per gli invitati: un omaggio goloso tutto parigino con croissant e baguette.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA