Il talent del cognac, tra gare e seminari

Se amate il, ecco un evento da non perdere oggi a Roma. Il Drink Kong ospita la tappa italiana del tour europeo L'Atelier Merlet, kermesse ideata dall'omonima distilleria francese per promuovere la cultura della pregiata acquavite tra incontri, gare e guest bartending.Pensata per operatori del settore e appassionati, organizzata nel nostro Paese in collaborazione con Tek Bar, la manifestazione si divide in tre momenti. Dalle 14 alle 16 è tempo dei due seminari a ingresso libero a cura del produttore Luc Merlet e del barman imprenditore Guillaume Le Dorner per approfondire storia e conoscenza del cognac e degustare alcune referenze. Poi, dalle 16,30, si svolge la prima parte della finale italiana della competition. Protagonisti, sei barman impegnati a sfidarsi a colpi di drink originali con cognac Merlet davanti a una giuria composta dai due relatori e dal bartender Oscar Quagliarini. Momento clou, per i non addetti ai lavori, è la Merlet Night: dalle 22 alle 24 è possibile assaggiare in anteprima la temporary cocktail list firmata dai sei finalisti.In palio, per chi vince, tre giorni nel Cognac alla scoperta della distilleria Merlet e del celebre cocktail bar Luciole di Guillaume Le Dorner.riproduzione riservata ®