Ch 18 87 a Testaccio, la cucina si sposa con i cocktail

È aperto da giovedì a sabato dalle 19,30 a mezzanotte (ovviamente non in questi giorni rispettando i divieti del governo), il Ch 18 87, l’intimo cocktail bar al piano superiore dello storico ristorante Checchino, al Testaccio. Il bar punta sul connubio tra cocktail e cucina. «Al ristorante viene proposta la drink list, al bar si può degustare una serie di proposte di pairing», spiega Simone Mina, rappresentante della sesta generazione di proprietari. Dalle 19,30 alle 21 è tempo di aperitivo, con scarpette abbinate a un cocktail. Dalle 20,30 alle 23 invece c’è il light dinner con diversi abbinamenti guidati per un viaggio tra cucina romanesca e drink creati ad hoc per esaltare i piatti.



Ch 18 87 - via Monte Testaccio 30, Roma. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Marzo 2020, 06:00

