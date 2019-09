Roma Bar Show, non solo cocktail: la fiera del mondo beverage e street food

Prendete nota. In scena per la prima volta lunedì 23 e martedì 24 settembre al Palazzo dei Congressi dell'Eur, Roma Bar Show tecnicamente è una fiera internazionale dedicata al mondo del beverage, in realtà è molto di più.

È un vero e proprio evento a tutto tondo per appassionati e professionisti del settore. Sì, perché oltre ad assaggiare e comprare liquori, vini, spirits, birra e distillati, si provano i drink creati dai guru della mixology, magari sperimentando pure la formula del food pairing con i corner di street food che spaziano dai tacos dell'Agaveria La Punta ai ravioli cacio e pepe di Gricia Road. E poi ad arricchire la kermesse ci sono anche un ricco calendario di masterclass, talk, conferenze all'Auditorium Capitalis e diversi appuntamenti notturni fuori salone. Organizzato in aree tematiche, tra le altre cose, il Roma bar Show ospita la Gin House a cura de ilGin.it tutta deputata al distillato di ginepro e al Gin Tonic, il Mexico Village con tanto di cocktail bar in stile e drink a base tequila, mezcal, sotol e altri prodotti locali e degustazioni nel segno dell'aperitivo italiano sulla Terrazza del Palazzo dei Congressi. Fil rouge della kermesse, il centenario del Negroni celebrato con i twist dei guest barman.



