Baffetto 2, a Roma la pizza di tradizione Capitale

Sottile e “scrocchiarella”. Baffetto 2 è un riferimento per la pizza romana e, come dicono i titolari, «i primi de ‘na vorta», senza trascurare secondi e contorni. La romanità è protagonista in tutti suoi sapori e le sue eccellenze nell’offerta, anche con consegna domicilio, tra bruschette, fritti, pizza - da provare l’Amatriciana, con pomodoro, mozzarella, sugo all’amatriciana, pecorino, parmigiano - crostini e calzoni, ma pure primi classici come gli spaghetti alla gricia e i rigatoni alla ciociara, preparati con salsiccia, funghi, piselli, parmigiano e panna.



Nel rispetto della tradizione anche i piatti di carne, dai saltimbocca alle salsicce ai ferri. Interessante l’insalata “burina”, con lattuga, radicchio, carote, fagioli, funghi, mozzarella e pachino. Da non dimenticare i dolci fatti in casa, come il tiramisù, classico e nella versione “Anna”, con zabaione, mascarpone, cioccolata, savoiardi, caffè, nutella.



Baffetto 2 - Roma, vicolo della Cancelleria 13, tel. 06/68.210.807 - chiuso mercoledì - costo medio: 10/20 euro. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Marzo 2020, 06:00

