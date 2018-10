Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pani classici e speciali, rigorosamente preparati con pasta madre. Pizza al taglio. Dolci da forno. Eccellenze alimentari italiane. E, negli orari del pranzo, proposte gastronomiche. Non è un semplice forno, ma un progetto di cultura alimentare Assoluto, aperto a Testaccio da Maurizio Valentini, che si avvale della collaborazione esclusiva di Raffaele Pignataro. Nel 2009 Pignataro ha scritto sul suo blog di essere entrato in possesso della pasta madre e, da quel momento, si è adoperato per favorirne la diffusione. E anche in quest’ottica nasce il forno artigianale Assoluto che punta a far riscoprire le eccellenze del territorio, tra storia e gusto, mostrando le varie preparazioni grazie al laboratorio a vista. Nel locale, postazioni per la degustazione fai-da-te dei prodotti. Interessanti i corner dedicati a prodotti selezionati, dalle confetture Stringhetto a olive e pesto del frantoio Bianco, da sottolio De Carlo alla birra Aeffe, birra artigianale di Assoluto.Assoluto - Roma, via Galvani 35, tel. 393/90.84.700 - Prezzo: da 2 euro in su. chiuso domenica.