Roma, arriva El Porteño gourmet: cresce la famiglia dei ristoranti argentini nati a Milano

L’eccellenza enogastronomica argentina dei ristoranti El Porteño, che hanno conquistato prima Milano con quattro locali, e poi Roma con la recente apertura nel rione Sant’Eustachio, torna a far parlare di sé per l’inaugurazione, ad aprile prossimo, di El Porteño gourmet. La “new entry” in arrivo nella Capitale sarà ospitata nel palazzo storico di via dell’Umiltà 36, già trasformato in un hotel di lusso da Shedir Collection. Parte della holding Dorrego Company, di proprietà di Fabio Acampora e degli argentini Alejandro e Sebastian Bernardez, la nuova insegna punta a una clientela internazionale: l’ambiente ricercato, capace di accogliere fino a 120 ospiti, sarà accessibile per la prima volta nella storia del brand, anche a pranzo, per un’esperienza più “business & leisure” che omaggerà anche in questo caso la migliore tradizione della cucina argentina (contaminata da alcune rivisitazioni).

Fil rouge della proposta culinaria dei locali intitolati ai “Porteños”, i nativi della Capital Federal de la República Argentina, è l’assoluta qualità della materia prima. In carta, tra i piatti pensati per essere condivisi, si trovano innanzitutto le prelibate e tipiche Empanadas, appetitosi fagottini di pasta a mezzaluna ripieni con carne di pollo o manzo, con formaggio e prosciutto cotto, con funghi o mais. Le portate principali ruotano intorno a delle succose grigliate di manzo, maiale e vitello, carne cotta lentamente, con cura e dedizione. Accanto al popolare asado, non mancano l’Entraña Fina, il muscolo del diaframma, un taglio estremamente saporito e tenero; o il Lomo Buenos Aires, pregiato filetto di manzo alla griglia che quasi si scioglie in bocca. Tra le rivisitazioni, invece, ecco la carne cruda, che sconfina oltre la tradizione argentina e prende forma in invitanti sessioni di Sashimi Porteño (filetto di Fassona marinato con soia, arancia e senape di Dijon in grani) o di Sashimi Gazpacho (filetto di Fassona gazpacho, mousse al coriandolo, taccole, ravanelli, semi di sesamo neri e cristalli di sale maldon). Il dulce de leche, la buonissima crema di latte irrinunciabile come dessert, è anche in versione dolce al cucchiaio Flan casero.

Nei cinque locali El Porteño dislocati tra Milano e Roma lo stile architettonico ricalca quello delle case “chorizo” di Buenos Aires, che affonda le radici nel periodo dell’immigrazione dall’Europa verso il Paese sudamericano alla fine del XIX secolo. A caratterizzare ognuna delle insegne è anche la cucina a vista, in particolare la postazione con la grande griglia, meglio nota a Baires come “parrilla”. Ancora: nei ristoranti del brand la cantina dei vini è a parete, con raffinate bottiglie fino al soffitto tra Malbec, Torrontes e altre. Molti degli arredi delle sale e salette che si susseguono, sono originali e provengono da oltreoceano: dalle credenze alle persiane, dai frigoriferi ai banconi bar, ogni elemento ha un sapore d’antan latino, impreziosito da cementine di valore prodotte dall’azienda Mosaic del Sur e da pavimenti in legno di recupero. Spazio, infine, ai memorabilia esposti, tutti fortemente identitari della cultura argentina, tra riferimenti al tango, al Polo e al mate, la bevanda che nel Paese sudamericano è un rituale di condivisione onorato quanto quello del pasto a tavola.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 15:35

