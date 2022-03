Roma, ecco Campocori il ristorante contemporaneo dell'executive chef Alessandro Pietropaoli all'interno dell'hotel Chapter

L’onda creativa dei nuovi ristoranti a Roma cresce con l’apertura di Campocori. All’interno del Chatper Hotel - nel cuore di via S. Maria de’ Calderari, dove un tempo sorgeva la Chiesa di S. Maria in Campo Cori di cui resta l’arco incastonato tra le pareti di un palazzo antistante e da cui il ristorante prende il nome - colori soffusi e un design anni ’30 creano lo scenario che accoglie i piatti dell'executive chef Alessandro Pietropaoli. La sua è una cucina contemporanea, moderna ed elegante. Classe 1990, Pietropaoli torna dopo dieci anni peregrinare tra Italia e Francia alla corte di grandi chef, da Antonino Cannavacciolo a Villa Crespi a Vito Mollica al Four Seasons ad Antonello Colonna.

CHEF ALESSANDRO PIETROPAOLI

La sua frase mantra, che ama ricordare scrivendola a caratteri cubitali dentro la cucina di Campocori è: «Il successo non è una possibilità, ma è il frutto di un duro lavoro, di passione e di dedizione. Ecco perché penso che la mia cucina sia diretta e abbia una sua identità: è un marchio riconoscibile». Tra i suoi piatti che lo riportano ad Anzio, ovvero alle origini natie, i “Tagliolini AOP, ricci di mare, bufala e guanciale”, “Piccione in doppio servizio”, “L’anguilla in 30 ore”, o i piatti to share della "Minestra del porto di Anzio” (un plateau con dodici tipi di pesce in varie cotture e consistenze) o il "Pollo in cocotte, cicoria, scarola e purè al tartufo nero" cotto alla brace e laccato al miele, servito con una serie di terrine («idea che il proprietario del Chapter, Marco Cilia, ha preso dall’America», racconta lo chef), tra cui, appunto, il purè di patate alla Robuchon e tartufo nero. Piatti tutti letteralmente da scoprire e che meritano di essere provati.

LOCALE

Le sale si trovano all’interno di un edificio ottocentesco, il design è del bravo Tristan Du Plessis, (Studio A di Johannesburg) che ha ridisegnato il Lobby Bar insieme a Cyrcle (duo americano, David Leavitt e David Torres) ed Hey Güey, il rooftop “messicano” che si affaccia sui tetti della città.

