Un autunno gourmet per veri buongustai nel menu stagionale dell’elegante ristorante di zona Repubblica, dove ad ogni servizio 35 ospiti vengono coccolati nel provare un’esperienza unica di sapori esaltata dalla professionalità di uno staff giovane e preparato. Tra i nuovi piatti: animelle di vitello, cavolfiore e salsa al marsala, gnocchi di ricotta ripieni di granseola e broccoletti, capriolo arrosto con salsa civet e pere. Il consiglio è provare il menu degustazione “Tra Terra e Mare”, un percorso che esprime il talento del giovane chef Dario Pisani in ogni singolo piatto: capesante scottate con funghi shitake e prezzemolo, filetto di rubia gallega con cavolo nero e salsa alla senape, pluma iberica con miele, paprika e bietole, uno speciale tiramisù e il suo imperdibile risotto affumicato con gamberi di Mazara del Vallo e limone candito. Nella cantina vini perfetti in abbinamento (anche al calice) da farsi suggerire senza timore dalla brava sommelier.



Tre Cristi - Milano, via Galilei 5 angolo via Marco Polo - Tel. 02/29.06.29.23 - Prezzo medio 80 euro. Chiuso domenica e sabato a pranzo.

