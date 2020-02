Vista, una super location a Roma con tutti i sapori del Lazio

Cucina di territorio, con attenzione ai sapori del Lazio e una rilettura della tradizione romanesca. Accurata selezione delle materie prime, fornite anche da piccoli produttori individuati dallo chef Massimo D’Innocenti. E il gusto di sapori genuini e piatti dalla forte personalità, in un’armonia di suggestioni capace di conquistare ogni palato.



Questi gli ingredienti del ristorante Vista, alla Casina Valadier, con vista mozzafiato sulla città. Il menu spazia da topinambur, carciofi e quinoa a tortiglioni di Gragnano, pomodori “datterino”, guanciale e pecorino “bottaiolo”. E ancora, vellutata di patate arrostite, funghi, tuorlo croccante e tartufo fino al baccalà in pane puttanesca e friarielli o al carré di agnello arrostito, rape e caprino. Da provare i dolci, come i cannoli croccanti al sesamo con ricotta e visciole, crumble allo zenzero.



Vista - Roma, piazza Bucarest, Villa Borghese, tel. 06/699.22.090 - chiuso lunedì - costo: 60/80 euro. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA