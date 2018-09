Olio, scoprire un angolo di Puglia sotto la Madunina

In un angolo di Puglia tutto da gustare, il grande amore per la propria terra d’origine. Angelo Fusillo e Paola Totaro (coppia anche nella vita) hanno portato a Milano il meglio della grande tradizione gastronomica della loro regione, dando rilievo all’olio come protagonista assoluto di tutti i piatti del loro menu. Un esclusivo olio del frantoio Muraglia di Andria che, dagli antipasti ai dessert - ma anche come omaggio a tutti i commensali nella forma di un’intrigante boccettina da 50 ml. da portare a casa anche parzialmente consumata - esalta gli ingredienti selezionati (molti i presidi Slow Food) e creativamente utilizzati dal bravo chef foggiano Michele Cobuzzi. Da provare: la tartare di pesce azzurro, mele verdi e ceci neri della Murgia; la spuma di fave di Carpino, cicorietta, peperone crusco, crema di olive nere di Cerignola e vincotto di fichi; l’agnolotto ripieno di patata di Polignano affumicata con gamberi e calamari, le orecchiette al doppio ragù di agnello e i particolari dessert.



Olio – Milano, piazzale Lavater 1 - Tel. 02/20.52.05.03. Chiuso il lunedì Prezzo medio 45€.

