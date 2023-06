Bomaki Ponte Milvio, Il mix di cucina nippo-brasiliana ora fa il bis

di Sabrina Quartieri

Sono stati tra i primi a intercettare e cavalcare il trend della cucina giapponese, proponendo un format a Milano che omaggiasse anche la gastronomia sudamericana e, in particolare, brasiliana con un’inedita specialità della casa: l’Uramaki, un roll di riso con all’interno una foglia di alga nori arrotolata e il ripieno di sushi, proposto in oltre 30 varianti impreziosite dalla frutta, tra salse al mango e al maracuja, e da ingredienti come avocado, jalapenos e nachos.

Ne è nata la grande famiglia di Bomaki che, dopo diversi locali avviati al Nord, ora bissa a Roma, a distanza di poco tempo dall’apertura in Prati, con Bomaki Ponte Milvio, nuovo traguardo raggiunto dal Ceo del Gruppo Giuseppe Grasso e dai soci Jeric Bautista, Chief Executive Chef, e Francesco Zambon, Chief Operating Officer.

BOMAKI PONTE MILVIO. Roma, viale Tor di Quinto 35; tel. 06.94426057; aperto la sera dal martedì alla domenica; il weekend anche per il brunch; prezzo medio 35 euro.

