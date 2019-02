Pesce crudo, grigliate, spaghetti alle vongole e pescato del giorno. Questo ristorante, con i suoi tavoli bianchi molto shabby chic - che dal lungomare si è sposato a due passi del centro pedonale di Sanremo - è diventato un punto di riferimento per chi ama mangiare il pesce buono (ma non solo) a un prezzo onesto. Così, anche durante la settimana del Festival, artisti, cantanti, giornalisti, vengono qui se vogliono mangiare bene. Tra nastri con le note musicali stampate, ampolle marinare e piccole chitarre appese, è il signor Libero, il proprietario che con il sorriso e la simpatia consiglia piatti che sanno di freschezza e di buono. Dulcis in fundo, una guantiera piena di fette di torte fatte in casa, tiramisù e creme, porterà in tentazione chi ha il limite della bilancia da rispettare. Buona la carta dei vini. Consigliabile la prenotazione.



Flipper - Sanremo, corso Nazario Sauro 25, tel. 0184/53.29.86. Prezzo medio 40 euro.

