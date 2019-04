Meaters, il regno della brace è a Roma

È la carne altamente selezionata la protagonista di Meaters-Brace Bar. Cuore dell’offerta, come si intuisce dal nome, è la brace, posta al centro della cucina, ma la carne viene preparata pure secondo ricette di vari Paesi, alla ricerca del modo migliore per gustarla. Ecco allora gli spiedini sosiates, tipici della cucina africana, ma anche gli yakitori, caratteristici invece di quella giapponese. Senza dimenticare gli straccetti coreani, il maiale al peperoncino messicano e molto altro, fino ad arrivare alle polpette texane farcite e fritte.



A coordinare le differenti proposte di cucina e due brigate, lo chef Carlo Alberto D’Audino. Interessanti e ricche le salse studiate per accompagnare vari piatti. La carta dei dolci spazia tra piatti di più Paesi. Ad accompagnare i piatti, birre, vini e cocktail. Meaters è la nuova apertura di una vera food gallery con i ristoranti Malandros-Bodega de Tapas e Malandros.



Meaters - Roma, via Riano 2 - tel.06/52.72.13.26 - sempre aperto - costo medio 35/60 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA