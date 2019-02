il Vero Alfredo, le storiche fettuccine che fanno impazzire anche Hollywood

Bionde al doppio burro. Così il ristoratore Alfredo Di Lelio chiamava quelle che poi sarebbero divenute famose, perfino all’estero, come le fettuccine all’Alfredo, uno dei simboli di gusto della Dolce Vita.



Il piatto, apparso per la prima volta in tavola nel 1908, ha conquistato anche grandi divi hollywoodiani, da Liz Taylor a John Wayne, da Ava Gardner a Frank Sinatra. Oltre un secolo dopo quella ricetta, divenuta uno dei simboli della cucina italiana – negli Usa il 7 febbraio è il National Fettuccine Alfredo Day – è un must ancora oggi. A portarne avanti la storia nel ristorante “Il Vero Alfredo” sono Ines Di Lelio, nipote di Alfredo, e la sua famiglia. Domani sera, a festeggiare l’anniversario ci saranno numerosi nomi noti. Regine della carta, le fettuccine sono in ottima compagnia, seguite da altre ricette tipiche della cucina italiana e della romanità, dal bollito alla “picchiapò” alle linguine speck, zucchine, pistacchi di Bronte e pecorino. Senza dimenticare amatriciana, carbonara, gricia, cacio e pepe. Ricca l’offerta di secondi, tra carne e pesce, dal carré di agnello al Frascati Superiore con purea di patate e porri fino al baccalà alla griglia con vellutata di ceci e rosmarino.



La paternità della ricetta è contesa anche da Alfredo alla Scrofa, di Mario Mozzetti e Veronica Salvatori. Qui l’anniversario si celebrerà con una charity dinner per “Every child is my child onlus”, associazione no profit ideata nel 2017 dall’attrice Anna Foglietta.



Il Vero Alfredo Roma, piazza Augusto Imperatore 30 tel. 06/68.78.734 Chef: Matteo Nozzetti e Davide Mora. Chiuso lunedì a pranzo. Costo medio 30 euro

