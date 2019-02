Glam, il pescato delle meraviglie con vista sulla Riviera

Nato dall’idea di due giornalisti in pensione, è diventato nel giro di 4 anni uno dei ristoranti più raffinati di Sanremo. Nella storica Villa Thiem di Sanremo - oggi Villa Noseda - è il posto per i cultori del buon cibo. Di fianco al Casinò, con terrazza vista mare, ha un menu a base di pesce freschissimo, primi e secondi tutti rigorosamente preparati in casa. Dal gambero di Sanremo al carciofo, dalla pasta con ripieno di scorfano o di fois gras al plateau Glam con ostriche, scampi e sushi. E ancora portate con tartufi, granchi, astici, ma anche a base di carne. La specialità è il super crudo, tra tartare e frutti esotici, mentre in carta si trovano la zuppa di pesce dello chef, il pescato del giorno, la grande grigliata e il fritto. E tutti i giovedì la serata a tema: dalla paella alla zuppa di pesce, allo stoccafisso. Discografici e artisti sono qui di casa durante al settimana del Festival. Nella cantina più di 50 etichette di vini, italiani e francesi.



Glam, Villa Noseda - Sanremo, corso Inglesi 1 - tel. 0184/62.31.31. Chiuso il mercoledì, in estate sempre aperto. Costo medio 50 euro.

Mercoledì 6 Febbraio 2019