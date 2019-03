Chicken Experience, il pollo è protagonista in 22 varianti

Pollo, pollo e ancora pollo. Nel piccolo bistrot di zona Porta Romana, dove ogni dettaglio ricorda un’accogliente corte di campagna, la carne bianca più amata è protagonista di un menu che la propone in 22 varianti. Una passione per il pollo che parte dalla scelta esclusiva di carni italiane 100% bio e a filiera cortissima che vengono trasformate in piatti gourmand. Dalle due versioni dei chicken lollypops (alette fritte marinate in una doppia pastella di salsa di soia, chili, pepe e zenzero o fusi marinati alla senape, avvolti nel bacon e cotti al forno) agli irresistibili pop corn (bocconcini di petto di pollo passati nel tuorlo d’uovo con corn flakes e fritti), dai double stick (spiedini marinati con paprika dolce, miele e spezie) al poulet fritto. E ancora allo spiedo e in piatti speciali, dal riso al curry, agli involtini con scamorza affumicata e mortadella al petto grigliato con finocchi, arance e noci.



131 Chicken Experience - Milano, corso di Porta Romana 131 - tel. 02/54.56.351 - sempre aperto - Costo medio 15 euro