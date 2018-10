Attimi, Heinz Beck esporta al City Life il suo concept restaurant per viaggiatori

Non si ricordano i giorni, ma gli attimi». Heinz Beck si appropria della frase di Cesare Pavese e la fa sua. Nei piatti, nel locale, nel suo pensiero culinario. Questo il concept, Attimi, dello chef tristellato de La Pergola di Roma basato sul tempo e sul passare delle ore. Già present all’aeroporto di Fiumicino, è pronto per l’inaugurazione ufficiale del prossimo weekend nel quartiere esclusivo di Milano City Life. La formula, ideata dalla Beck & Maltese Consulting e realizzata con la collaborazione di Chef Express, è sempre la stessa, ma qui è ancora più ricca.



«Lo spazio sarà diviso in zone per accontentare il viaggiatore moderno – racconta Beck - Attimi non è stato creato per caso, ma è pensato per le necessità del cliente che va in giro. Inizialmente volevamo aprirlo all’aeroporto di Linate. Ma poi ci siamo accorti che era uno spazio piccolo per l’idea che avevamo». E infatti qui le zone sono quattro: Coffee (il bar all’italiana con il bancone per caffè, panini e dolci mono porzioni), Casual Culinary (Bistrot informale per pranzo e cena), Aperitivo (cocktail) e Culinary Experience (per una cena raffinata firmata dallo chef). «Piatti leggeri ma rigorosi, per una cucina salutare dai profumi mediterranei in linea con la mia idea di cucina». Ad andare a tempo, anche il menu: 6 portate in 70 minuti o 4 in 50 e piatti come le animelle di vitello, i ravioli d’anatra, il lombo di agnello caprino. A rendere l’idea, anche lo spazio: location moderna ed elegante che ovunque ha stilizzati elementi legati allo scorrere delle ore.



Attimi by Heinz Beck Milano City Life – Shopping district - Food Court 1°piano, Piazza 3 Torri Milano – tel. 02/48.02.94.31 Prezzo medio 60 euro

