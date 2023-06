Rhinoceros, l’emozione si gusta sulle terrazze

di Barbara Gigli

È il gusto, in tutti i sensi, il grande protagonista di Rhinoceros Le Restau & RoofBar, sulle panoramiche terrazze della Fondazione Rhinoceros, il palazzo dell’arte di Alda Fendi. Secondo la visione dell’executive chef Giuseppe Di Iorio del ristorante Aroma, 1 stella Michelin, in accordo con lo chef resident Alessandro Marata, la proposta di cucina è concepita per “accogliere” e coinvolgere, conquistare gli occhi e sollecitare il palato, in un intenso dialogo tra storia e creatività che si fa piena espressione della filosofia del luogo. Obiettivo, emozionare. E questo vale, innanzitutto per i romani.

Ecco allora il Risotto come se fosse... una puttanesca, che nasce dal desiderio di ripensare il noto per sorprendere. Ed ecco anche il Bottone cacio & pepe al mare, in cui la classica cremina a base di pecorino romano e pepe diviene farcia per la pasta, cotta in brodo di cozze, presentate a quenelle sul piatto e con una chips di crostacei.

Rhinoceros restau roofbar. Roma, , via del Velabro 9, 06-6798902, da martedì a domenica, dalle 11 a mezzanotte, chef Giuseppe Di Iorio, costo: 80/110 euro

