Belcastro, la pizza con tutto il gusto di Napoli

Pizza della tradizione napoletana e champagne, ma anche ricette che uniscono il dolce al salato. Nuova sede, nuovo locale e nuovo nome - I Belcastro - per la pizza di Mario Belcastro, che da Trastevere, dove aveva aperto ElMunta, si è spostato al quartiere Trieste. Cuore della filosofia rimane la tradizione, ammodernata nel gusto, nell’estetica, nella digeribilità. Doppia la lievitazione. Attenta la selezione delle materie prime. Rigoroso il rispetto della stagionalità. L’obiettivo è proporre una pizza d’eccellenza, capace di conquistare anche palati differenti con la sorpresa di sapori inusitati e pieni. A dettare la Carta sono calendario e mercato per assicurare sempre l’utilizzo di ingredienti freschi. Tra le proposte, la pizza preparata con impasto al cacao, mozzarella di bufala, riduzione di frutti di bosco e fili di peperoncino.

Belcastro, via Ajaccio 47, Roma - 06/64.00.73.88. Chiuso lunedì Costo: 15/30 euro.

