Bufalatte, un viaggio nei sapori del Meridione

È una nicchia quasi nascosta. Un localino che sa di vintage e di cose buone, dove la meridionalità è la caratteristica principale. Con una protagonista d’eccezione: la mozzarella di bufala. Presente nelle insalate, servita sulla frisella pugliese o insieme al prosciutto crudo San Daniele e di Parma. Oltre al menu selezionato (piatti freddi, pizza, pasta, zuppe di inverno), piatti che possono essere creati dallo stesso cliente. Tutti prodotti made in sud. Oltre alla bufala, scamorze, caciocavallo, nodini, stracciatella, ricotta e burrata di Andria, la caponata modicana, le cipolle di Cetara, il pane pugliese, il capocollo, la ‘nduja e la soppressata calabrese, l’olio siciliano. Prodotti che possono essere acquistati e portati via. Da poco anche ritrovo per aperitivo con selezione di salumi e formaggi accompagnati da boccali di birra o calici di vino, scelto tra 40 etichette.

Bufalatte - via Pavia 3, Milano - Tel. 02/39.81.16.28 - Aperto ad agosto - dalle 10 alle 22 no stop.

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..