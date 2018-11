Dopo Roma e Milano il Bolognese sbarca a Miami

La tradizione della cucina emiliana che ha ammaliato la Dolce Vita romana è pronta a conquistare Miami. Il celebre ristorante Dal Bolognese che un tempo incantava i palati di divi del cinema e dello spettacolo e che oggi continua ad essere, nei suoi locali di Roma e Milano, una meta privilegiata da buongustai amanti di piatti di un menu senza tempo, sbarca Oltreoceano come prima tappa di una più ampia espansione internazionale, sostenuta da fondi di investimento e dalla stessa famiglia Tomaselli, che lo conduce egregiamente fin dal 1960. Dalla fine del prossimo anno, nella Brickell Bay Tower affacciata sulla baia di Key Biscayne, dove già si sono posizionati altri grandi nomi della gastronomia planetaria come Cipriani, Komodo e Zuma, turisti e gourmand locali potranno godere dei tortellini, tagliatelle, gramigna, tortelloni e signature plates come l’insalata di coda di rospo o la famosa cotoletta alla bolognese, proprio come nei locali di piazza del Popolo o di via Amedei, in un ambiente curato ed elegante, vessillo dell’eccellenza della cucina tradizionale del Bel Paese.

Mercoledì 21 Novembre 2018