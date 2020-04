Drink, lo storico Sidecar spiegato da Daniele

È uno dei cocktail più importanti e raffinati della storia dei miscelati. Oggi poco diffuso nei bar, il Sidecar è un All Day Drink storico. Qui Daniele Cancellara, bar manager del secret bar Rasputin di Firenze, ci spiega come farlo a casa.



Ingredienti: 1 tazzina da caffè scarsa di cognac, 1/4 di tazzina da caffè di liquore triple sec, 1/4 di tazzina da caffè di succo di limone fresco.



Preparazione: versate in un barattolo del ghiaccio e tutti gli ingredienti. Agitate per 15 secondi e servite in una coppetta da cocktail precedentemente raffreddata.



La curiosità: Per un certo periodo il drink veniva servito con il bordo del bicchiere orlato di zucchero. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 06:00

