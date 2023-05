Rhinoceros, parata di Vip all'opening del rooftop: da Alessia Marcuzzi a Eleonora Abbagnale

di Redazione web

Con un grand opening sulle terrazze panoramiche della Fondazione Rhinoceros, il palazzo dell’arte seicentesco di Alda Fendi, si è inaugurata la stagione del nuovo progetto firmato Manfredi Fine Hotels Collection, di proprietà dei conti Goffredo e Leonardo Ceglia Manfredi, che ha acquisito la gestione di RHINOCEROS Le Restau & RoofBar per farne uno spazio gastronomico & mixology con la supervisione dell’Executive chef Giuseppe Di Iorio del ristorante AROMA (1* Michelin). L’evento esclusivo ha inaugurato lo spazio rinnovato dal concept “the View” (che pone la vista mozzafiato come fondamentale elemento di ogni struttura della proprietà), a cui si aggiunge la nuova location dal panorama unico che spazia dal Palatino al Circo Massimo, immergendo gli ospiti in una suggestiva atmosfera di autentica romanità.

Rhinoceros, la nuova proposta del rooftop



Il mood del locale che coniuga bellezza, arte e storia, è protagonista della nuova proposta food and beverage: da un lato la cucina avvolgente, sontuosa e celebrativa dell’italianità, con un’attenzione particolare alla tradizione romana, secondo la visione dello chef Giuseppe Di Iorio con lo chef resident Alessandro Marata; dall’altro, l’area lounge del bar, regno della mixology, dove si esprime a suon di “spirits” il bar manager Christian Comparone, perfetto esecutore di drink dalla grande estetica, capaci di raccontare una storia curiosa e affascinante e, allo stesso tempo, di evocare memorie e suscitare emozioni.

Il design

Nel palazzo rinnovato dall’archistar francese Jean Nouvel, la nuova identità della terrazza e dell’altana è stata curata da Giorgia Dennerlein di Loto AD Project, che ha firmato il progetto di interior design. Il concept si inserisce con garbo nel minimalismo della struttura, stemperando il rigore e offrendo una interpretazione allegra e solare della location, unica per la sua posizione e la vista ineguagliabile sulla Roma antica, medievale e barocca.



In questo contesto inedito e affascinante, gli ospiti sono accolti dal pranzo alla cena e fino al dopocena, con la possibilità di immergersi in un viaggio gastronomico che celebra Roma e l’italianità, attraverso piatti che conservano e testimoniano il rispetto della memoria secondo una visione sontuosa e contemporanea, sublimando il ricordo e sollecitandolo con sapori autentici, in un armonioso sodalizio culinario che fa convivere ricerca e tradizione. Al contempo, il lounge bar, dal bancone laccato, diventa il palcoscenico in cui i drink sono piccoli gioielli alcolici di design, ospitati in bicchieri preziosi e non convenzionali, per una proposta che spazia tra classici rivisitati e twist tutti da scoprire.

Tanti vip alla serata inaugurale



Per la serata inaugurale, il direttore creativo della Fondazione Rhinoceros Raffaele Curi ha curato l’allestimento “Suspicious Sounds”. Nel corso dello speciale evento non sono inoltre mancati tanti ospiti di spicco, tra celebrities e personaggi noti, che insieme alla proprietà hanno celebrato l’inaugurazione della nuova terrazza della grande bellezza romana. A fare gli onori di casa, la signora Alda Fendi e, tra gli invitati, la conduttrice Alessia Marcuzzi, Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi, la stand-up comedian Michela Giraud, l’etoile Eleonora Abbagnato insieme a Federico Balzaretti, il rapper Anastasio, che nel corso della serata si è esibito con un esclusivo concerto live, e ancora la Principessa Massimo, Mita Medici, lo scrittore Fulvio Abbate e molti altri.

