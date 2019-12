Spumanti e liquori, idee sotto l'albero. Edizioni speciali e rarità per il Natale

In cerca di idee regalo nel segno dei peccati alcolici? Ecco qualche spunto. Intanto, molte le special edition per il Natale. Si comincia dalle bollicine: festosa è la bottiglia Magnum Berlucchi '61 Brut tinta tutta di rosso. E poi agli scotch whiskies single malt: Talisker 10YR e Talisker Skye arrivano sugli scaffali in versione Gift Pack con fiaschetta griffata. Mentre il Mortlach 15 Y.O. esce nell'edizione limitata Six Kingdoms che omaggia la serie tv Game of Thrones, con l'etichetta dedicata a Bran Stark (ultimo Greenseer e nuovo Re sul Trono di Spade). Una chicca per i fan.

E ancora: strizza l'occhio ai tifosi di calcio il cofanetto natalizio con Chivas Regal 12 anni e Boero Sweet&Sour che permette di fare il Whisky Sour e dà la possibilità di vincere gli auricolari wireless Apple Airpods e un viaggio per vedere il Manchester United allo stadio Old Trafford. Dal whisky ai liquori: Disaronno propone una confezione con bigliettino incorporato per scrivere gli auguri. Quanto alle novità, da segnalare ancora due whiskies, ma pensati per donne e giovani: lo scozzese single malt The Glenlivet Captain's Reserve che finisce la maturazione in botti di cognac e l'irlandese Jameson Caskmates IPA Edition che termina l'invecchiamento in botti di birra IPA artigianale.



riproduzione riservata ® Gioved√¨ 12 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA