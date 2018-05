Red Bull sbarca al Giro d'Italia con il primo soft drink bio effervescente

Grande novità nel mondo del beverage e dei sotf drink. Non solo rosa alla carovana festante del Giro d'Italia di ciclismo. Red Bull presenta una novità assoluta, per la prima volta un prodotto che NON E’ UN ENERGY DRINK: ORGANICS by Red Bull è infatti la nuova gamma disponibilie in 4 varianti di gusto: Simply Cola, gusto unico e iconico, Bitter Lemon, nota bitter mixata al succo concentrato di limone proveniente da agricoltura biologica, Ginger Ale, colore ambrato e gusto speziato grazie all’estratto di zenzero e al succo concentrato di limone da agricoltura biologica, Tonic Water, caratterizzata da una miscela armonica di limone e lime.

Red Bull, attenta alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente, collabora con E.R.I.C.A. al progetto Giro d’Italia Ride Green, attivando una raccolta dedicata delle lattine ORGANICS, realizzate in alluminio riciclabile al 100%, che sono distribuite nell’area di partenza e arrivo. Appositi contenitori e una Mini Car Recycle allestita con uno schiaccia lattine saranno presenti a ogni tappa del Giro, per sensibilizzare le persone all’importanza di una corretta raccolta differenziata.







I nuovi soft drink con certificazione biologica sono una novità assoluta per Red Bull e il gusto e il carattere distintivo delle quattro referenze renderà più piacevole il tifo e l’attesa di tutti gli appassionati del Giro.



