Realize Academy, il food al tempo dei social: Marco Bianchi in cattedra

Una nuova e importante realtà si va ad aggiungere al mondo di Realize Networks, l’agenzia di comunicazione per brand e management di talent, unica in Italia dedicata alle celebrities del mondo del food fondata 10 anni fa da Pasquale Arria, attuale CEO. Forti dell’esperienza maturata nella comunicazione digitale, il team di Realize Networks ha ideato e creato un nuovo strumento in cui il know how e le passioni dei talent si incontrano con l’interesse e i sogni dei loro follower. Nasce infatti Realize Academy, una vera e propria accademia votata al mondo digitale, che raccoglie una serie di masterclass di formazione di alto profilo, per tutti coloro che intendono acquisire competenze tecniche non solo sulla comunicazione legata al food & beverage, ma anche per chi vuole ampliare le proprie conoscenze su tutte le più specifiche competenze dai talent di Realize, che metteranno a disposizione degli utenti le loro abilità per contribuire ad ampliare le strategie di crescita degli utenti nei propri settori di riferimento. Un “polo” di alta formazione professionale, grazie all’opera e all’esperienza dei talent che fanno parte dell’agenzia milanese, oramai vere e proprie web stars, che avranno il compito di dare una mano a chi vuole rafforzare la propria expertise.



IL FOOD AI TEMPI DEI SOCIAL: MARCO BIANCHI



Come si comunica il cibo raccontando una storia ed emozionando le persone? Quali sono le piattaforme social vincenti e come devono essere integrate in un piano editoriale? In che modo i video e le stories sono e saranno sempre di più strumenti di visual storytelling premianti? Di tutto questo e delle nuove frontiere del Food Social Media Marketing si parlerà durante il corso che inaugura Realize Academy, il prossimo 16 Novembre 2019.

Sarà Marco Bianchi, - Food Mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Veronesi – il protagonista della prima Masterclass “Comunicare il cibo sui social network: le nuove frontiere del visual marketing”. Marco Bianchi spiegherà le tecniche più efficaci per orientarsi nel settore della comunicazione e dei social dando le giuste indicazioni per raccontare al meglio il proprio potenziale. Si parlerà di nuovi trend del marketing e dello storytelling applicato al settore del Food & Beverage. La Masterclass è rivolta a tutti coloro che operano a vario titolo nell’industria del Food: produttori, distributori, ristoratori, chef, food blogger, food event manager.



L’obiettivo di questa prima Masterclass è di illustrare le strategie del Food Social Media Marketing - che stanno cambiando e cambieranno il modo di fare marketing nel Food & Beverage - le tecniche per produrre contenuti visual di qualità e di trasferire il know how necessario per utilizzare al meglio tutti gli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme social. Un passo fondamentale per farsi conoscere da un pubblico più ampio, emozionare i follower e rendere efficace la comunicazione per le aziende, i ristoranti o i blog, aumentando sempre di più la fan base.

Al fianco di Marco Bianchi ci saranno Gianluca Mottola, Client Solution Manager di Facebook Italia - Omar Rashid, Regista, produttore e designer - Sara Porro, Giornalista e scrittrice.



Per informazioni sulla partecipazione: academy@realizenetworks.com

Giovedì 10 Ottobre 2019, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA