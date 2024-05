Ramen Carbonara, il nuovo piatto italo-coreano impazza su TikTok. E ha conquistato anche Cardi B: «Pazzo ma non male»

di Morgana Sgariglia

Il Ramen Carbonara spopola su TikTok. I puristi della carbonara grideranno allo scandalo ma all'incirca da gennaio 2024 la moda impazza sui social, e sembra affascinare soprattutto americani e coreani. La celebre rapper Cardi B ha addirittura cucinato il piatto sul suo canale con il critico gastronomico Keith Lee: «Sembra pazzo ma non è male - ha commentato la cantante dopo averlo assaggiato. Il ramen carbonara è così popolare che l'autista della star ci ha voluto trenta minuti per trovare due confezioni del prodotto.

Cos'è il Buldak Ramen Carbonara

Il Buldak Ramen Carbonara è un piatto istantaneo creato dalla coreana Samsyang Food nel 2017. La confezione contiene dei noodles con un condimento che sa di carbonara mista a pollo, secondo uno dei siti che li vende in Italia, con formaggio, latte e burro in polvere, pepe e un po' di aglio (senza uova) e una bustina di salsa piccante di soia e spezie per cui è famosa l'azienda.

Buldak infatti significa "pollo al fuoco", che si riferisce a una sorta di piatto di pollo al barbecue con formaggio filante molto piccante. La salsa Samsyang raggiunge il livello di piccantezza dei peperoncini jalapeño che manda a fuoco il palato.

I noodles si fanno cuocere per circa cinque minuti nell'acqua, si scolano mantenendo circa quattro cucchiai di acqua per fare una specie di cremina, si aggiunge il condimento in polvere, la salsa piccante, l'olio vegetale, e infine si mescola.

I motivi del successo

Negli Stati Uniti il piatto va forte perché molto simile al famigliare Mac and Cheese, maccheroni al formaggio che si possono fare velocemente al microonde.

Uno dei motivi principali del suo successo, secondo il New York Times, è quello spiegato dalla creatrice di contenuti Cassie Yeung, che l'ha scoperto nella sezione "Per Te" di TikTok: «Sembra così bello davanti alla telecamera, puoi quasi sentire l'odore e il sapore del piatto. Ti fa venire fame, te lo fa desiderare e vuoi ricrearlo tu stesso».

I numeri stellari del piatto

Yeung ha raccolto 700mila mi piace per il suo video sulla Buldak Carbonara. Una bambina che scarta un pacchetto regalo con dentro la sua confezione ha raccolto più di 57,7 milioni di visualizzazioni e più di 46 milioni di commenti. Cardi B ha totalizzato 3,8 milioni di like.

I creator italiani che hanno provato a prepararla sembrano più legati alla passione per le culture asiatiche. L'influencer Oksdane (vero nome Oksana), che vive in Corea del Sud, ha informato gli utenti in un video da 533 milioni di visualizzazioni che il ramen carbonara può essere scaldato al microonde all'interno del convenient store (mini-market). «Non avete idea di che bontà!», commenta.

Titalker (Teresa Tita Monoriti) con un video da ben 10 milioni di visualizzazioni ha dato il suo verdetto: «Buona è buona ma non è carbonara». La blogger Noemi Pelagalli di Cooking with the hamster, invece, ha mostrato durante il Carbonara Day come cucinarli raggiungendo 918 like.

