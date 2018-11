Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A marzo 2019 verrà inaugurato, oltre 500 mq di superficie coperta all’interno del parco del Laghetto di Tor di Quinto.Il progetto nasce da un’iniziativa della nuova proprietà del locale, la società romana(uno dei principali operatori per volumi nel mercato italiano della vendita di energia elettrica e gas), nelle persone dei soci fondatori, che hanno rilevato la precedente gestione di quello che era l’Oltre Lounge Restaurant.Il ristorante, che conterà 500 coperti, attualmente già attivo nella sua nuova veste di Qvinto è totalmente improntato al leit motiv del naturale in tutte le sue forme, sia in termini di arredi che degli ingredienti utilizzati.Il locale conterà su arredi originali e selezionati e avrà come new entry il “the Roof by Qvinto”, al piano superiore, un lounge bar in stile londinese per eventi mondani esclusivi e glamour.sarà caratterizzato da un’offerta di carne, brace, gastronomia e banco pasta fresca in sala, con forni a legna fatti a mano da un artigiano campano. Direttamente da Ischia, è stato chiamato il celebre pizzaiolo Ivano Veccia a portare la tradizionale pizza napoletana. La direzione del progetto è di Simone Pellegrino, Daniele Creti è chef executive e Matteo Amendola è assistente chief executive