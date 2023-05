Prova costume, come prepararsi all'estate? Prepara il corpo eliminando scorie e tossine

di Redazione Web

L’estate è alle porte e la maggior parte di noi avverte l’esigenza di affrontare al meglio la “prova costume”. Prima di buttarsi a capofitto nella dieta, però, il corpo va "preparato" eliminando scorie e tossine: il miglior modo per riavviare l'organismo, aumentare l'assorbimento di vitamine e minerali, e combattere i chili di troppo, come spiega l'esperto in riferimento a studi condotti da esponenti internazionali come il premio Nobel per la medicina 2016 Yoshinori Ohsumi.

Prova costume, come prepararsi all'estate

La prima cosa che ci viene in mente è sua Maestà la “dieta”, unita a ore e ore di allenamenti. Un incubo che ci attende, implacabile, ogni anno. Eppure per ottenere risultati estetici tangibili, bisognerebbe innanzitutto depurare il nostro organismo dalle tossine accumulate durante l’anno (cibi industriali, alcol, tabacco, caffè, farmaci etc;). A sostenerlo, alcuni studi condotti da Yoshinori Ohsuni (biologo, premio Nobel per la Medicina nel 2016), Valter Longo (biochimico, uno dei leader mondiali nel campo degli studi sull’invecchiamento) e Patrizio Hermes Barbon (pediatra e consulente nutrizionale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori).

Il programma 9 + 21

Grazie alle loro ricerche è nato il programma «9 + 21… 30 giorni per la vita». Si tratta di una strategia di grande efficacia per il ripristino della vitalità, della salute e per il recupero estetico/funzionale, basata principalmente su un percorso nutrizionale detossinante (80% dell’efficacia).



«Ci nutriamo di cibo ‘artificiale’, prodotto industrialmente, trasformato, raffinato, denaturato, insaporito chimicamente, pastorizzato, cotto, addolcito, o peggio ancora, reso commestibile ma comunque incompatibile con la nostra fisiologia intestinale, enzimatica, digestiva - Stefano Lenzi, Ceo DermaClinique -, aspetti che danneggiano il nostro organismo e che non vanno sottovalutati se vogliamo conseguire dei risultati ottimali sotto tutti i punti di vista. Prima di iniziare una dieta tradizionale (o riequilibrare la dieta) a lungo termine, bisognerebbe pertanto partire con una dieta detox. ‘Detossinare, Dimagrire, Educare e Disciplinare’ la nostra vita sono operazioni necessarie per il ripristino di un equilibrio compromesso per varie ragioni. Che si tratti di perdita di peso o di migliorare l’aspetto estetico localizzato, occorre sempre partire da una pulizia interna eliminando scorie, tossine, liquidi in eccesso con benefici per tutto l’organismo. Questo è sicuramente il miglior modo per riavviare il corpo, rafforzare il sistema immunitario, la qualità del sonno, aumentare l'assorbimento di vitamine e minerali, potenziare la pelle e i capelli» - chiarisce il dottore.



I “rifiuti” che si accumulano nel nostro corpo, infatti, possono essere la causa di allergie, aumento di peso, carnagione spenta, eczemi, acne, rinite e sinusiti ricorrenti, infezioni all’orecchio, problemi digestivi, immunitari o persino depressione. In parole semplici, la “Detox” è una dieta che non solo purifica il corpo dall'interno, ma aiuta anche a perdere peso.

La dieta Detox

Ma torniamo alla “prova costume”: il Detox ci aiuta davvero a tornare in forma e in che modo? «Oltre ai vantaggi sopra menzionati, una disintossicazione consente di combattere la cellulite e la ritenzione idrica, poiché riduce i grassi cattivi presenti nella nostra dieta. Utile precisare che quando abbiamo adipe e/o cellulite, abbiamo anche presenza di infiammazioni nei tessuti e non solo. Pertanto pulire intestino, fegato, reni e disinfiammare i tessuti diventa di primaria importanza per ottenere dei risultati estetici ma anche un miglioramento dello stato di salute. Anche gli inestetismi vanno interpretati come ‘sofferenza’ del nostro corpo e quindi come potenziale concausa di uno stato approssimativo di salute» - aggiunge Stefano Lenzi.

In cosa consiste questa nuova dieta miracolosa, tanto sponsorizzata ovunque? «In realtà, questo programma è antico quanto l’uomo, anche se solo ora è diventato molto di moda»- precisa il Ceo di DermaClinique. «Come detto, il nostro corpo è ben attrezzato per eliminare le tossine. I reni, il fegato, il sistema digestivo, la pelle e i polmoni sono organi emuntori. Ciò significa che la loro funzione è quella di espellere le tossine dal corpo. Purtroppo, con la dieta moderna, questi organi si saturano e non sono più in grado di espellere tutte le tossine presenti nel corpo. Detto questo, possiamo aiutare il nostro organismo in modo naturale con semplici aggiustamenti dello stile di vita. Tutte strategie che possono aiutare a ringiovanire il naturale sistema di disintossicazione».



C’è un periodo migliore per iniziare una dieta Detox? «È possibile seguire un programma di disintossicazione in qualsiasi momento, almeno due volte l’anno. Ad ogni modo è una dieta che fa bene. A differenza di quelle tradizionali ha una durata limitata» prosegue il dottor Stefano Lenzi. «Prima di iniziare, soprattutto con il Detox, meglio scegliere un periodo di 9 giorni lontano da particolari eventi, situazioni o particolari tentazioni, come: feste, matrimoni, vacanze, ecc. I primi 9 giorni saranno mirati a detossinare l’organismo, pulire l’intestino, la pelle, migliorare le funzioni vitali, perdere peso e centimetri ricavando più energia e buonumore. Il consiglio è quello di assumere Aloe Vera 50ml pura (2 misurini) da bere al mattino a digiuno. I successivi 21 giorni serviranno a continuare la detossinazione, consolideranno la perdita di peso, miglioreranno l’estetica generale favorendo l’antinvecchiamento».

Ma per quale motivo si verifica il sovrappeso, l’obesità, gli inestetismi, l’invecchiamento precoce e, soprattutto, perché facciamo fatica sia a dimagrire sia a migliorare le nostre condizioni di salute e di bellezza? «Perché è presente una tossicosi metabolica, ovvero un tessuto connettivale (posto tra le cellule sia per un’azione di sostegno, sia per le funzioni, molto importanti, di scambi metabolici e di attivazione delle difese immunitarie) oltremodo impregnato di tossine, sostanze nocive che non riescono a essere espulse dall’organismo. Questo stato non solo ci espone a una degenerazione infiammatoria con rischi importanti per la nostra salute, ma riduce anche la sintesi del collagene con indubbia ricaduta sull’elasticità della cute e sulla bellezza estetica. La migliore sinergia per riequilibrare il corpo e l’organismo è combinare programmi detossinanti e dimagranti, favoriti da una nutraceutica funzionale e da una sana e consapevole educazione alimentare, associata, magari, a dei trattamenti estetici di ultima generazione».

Il dottore, quindi, suggerisce l’assunzione di integratori e tisane che contribuiscano a stimolare il metabolismo, riequilibrare le funzioni fisiologiche, aiutare il fegato nella depurazione, migliorare la digestione e le attività biologiche, riducendo la sensazione di pesantezza e gonfiore addominale. Parliamo di prodotti che contengano, ad esempio, Guaranà, Mate, Inulina e semi di cola; depurativi detossinante a base di Curcuma, Cardo Mariano, Fumaria, Vitamine B6, B2, B1; tisane che abbiano Miele, Carciofo, Cardo Mariano, Rafano, Tarrasaco, Mela, Mannitolo, Glicerolo, Rabarbaro, Frangula, Senna e Inulina. «Per favorire lo smaltimento delle tossine è molto importante anche la pratica di attività fisica».

A questo punto, una domanda sorge spontanea: non è che moriremo di fame o ci sentiremo affaticati?. «Tutt’altro! Vi sentirete immediatamente meno stressati, più concentrati, equilibrati, felici e molto più entusiasti della vostra vita», conclude Lenzi.

