Le esportazioni di Prosecco dall'Italia verso il Regno Unito diminuiscono per la prima volta in 10 anni

Finita l'estate è iniziato il conto alla rovescia per le feste natalizie esta per lanciare sul mercato un bene di consumo irrinunciabile durante i brindisi con i parenti e gli amici. Un'enormerassicurerà gli ospiti sul quantitativo di bollicine.Si tratta di una gigantesca bottiglia diche è in grado di riempire 64 bicchieri perché contiene sei litri di spumante, pari a otto fiaschi di prosecco di dimensioni regolari.Secondo Aldi, la trovata sarà particolarmente apprezzata per tutti coloro che hanno un debole per i dolci, combinando un mix di sapori tra cui la scorza di limone, il mandarino e la pera.Il "bottiglione" dovrebbe essere rilasciato ad Aldi per la prima volta il 14 novembre, dove sarà venduto esclusivamente online per 79,99 sterline , come riporta l'Independent. Già in molti si dicono entusiasti ed eccitati dalla prospettiva di acquistare una gigantesca bottiglia di prosecco che possa durate per tutte le feste. Non mancano, tuttavia, le critiche., un'associazione benefica britannica che mira a ridurre i danni causati dall'alcol, ha sottolineato che «L'alcol è potenzialmente dannoso e indipendentemente dal fatto che sia biologico o meno, se ne beviamo in abbondanza tendiamo a non stare bene».