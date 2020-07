Primitivo, cuore antico del Salento

La Puglia è da sempre uno dei territori più vocati in Italia per la produzione dei vini rosati. Il rosa nel calice qui non è moda o fascinazione estiva, ma tradizione quotidiana: quel vino di famiglia che sin dalla notte dei tempi era alimento e salubre bevanda.



Il Primitivo è una varietà ricca e profumata che ben si presta alla vinificazione in rosato e il Tramari di Cantine San Marzano, cooperativa storica della Puglia sin dagli anni Sessanta, ne è un brillante esempio. Di colore rosa tenue, al naso è un tripudio di freschezza e fragranza di lamponi, ciliegia, melagrana, fragoline di bosco e macchia mediterranea. Coerente l'assaggio: sapido, fresco, slanciato e persistente. Perfetto insieme a una zuppa di crostacei, anche piccante. Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 15:56

