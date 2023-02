Pizza, il campione del mondo viene dal viterbese: chi è Lorenzo Carletti. La sua 'alici e puntarelle' conquista tutti

Da Castel Sant'Elia sul tetto del mondo con una pizza fumante in mano. Lorenzo Carletti, titolare del ristorante Il Contado, ha conquistato il titolo mondiale a Rimini nell'ambito della fiera Beer&Food Attraction. Con i suoi 910 punti ha messo tutti in fila nella categoria "Pizza tonda al mattarello". Dietro a lui secondi a parimerito Joris Atoch e Simon Courret (890) e all'ultlimo gradino del podio Fabrizio Di Leginio (880). E questa è la dedica della vittoria: «Alla mia famiglia, ai miei figli e sopratutto ai miei genitori - dice - che dal cielo mi hanno sostenuto».

Pizza, ecco chi è il campione del mondo

Al "Campionato del mondo di pizza - Pizza senza frontiere" si sono sfidati i migliori pizzaioli provenienti da tutto il mondo. Ben 16 le discipline in cui potersi cimentare, nell'iniziativa organizzata da Ristorazione italiana e Accademia pizzaioli. «Un campionato inteso - dice Carletti - con molti professionisti. Ho voluto partecipare per la prima volta con la mia pizza tonda romana al mattarello e ho preparato un must della cucina romana: alici e puntarelle, una pizza che ho già in menu e che mi dà belle soddisfazioni anche dai clienti».

Eccola, la vincitrice del titolo: pomodoro San Marzano, stracciatella pugliese, puntarelle condite olio Evo della Tuscia azienda agricola Luca Di Piero, sale, olive taggiasche, peperoncino dolce lacrima in agrodolce e alici di Cetara. «Un connubio perfetto che mi ha portato a una vittoria importante che ci permette di partecipare al contest televisivo Master pizza Champion - conclude - che andrà in onda in inverno su Sky. Il bello deve ancora venire».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA