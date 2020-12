Pizza con l'ananas: è più amata di quanto non crediate

La pizza è senza ombra di dubbio uno degli alimenti più amati al mondo. Un sondaggio di The Harris Poll ha rivelato che è l'unico cibo che gli americani sarebbero disposti a mangiare per tutta la vita se si trovassero costretti a scegliere. E come dargli torto! E se la pizza in generale mette tutti d'accordo, quello che fa discutere e 'divide' è il condimento. Specie se la pizza in questione è quella all'ananas. Crediti foto@Kikapress, @Shutterstock Music: «Funday» from Bensound.com

Leggi anche:>> LA PIZZA SCIOLTA, NON SERVONO PIU' FORCHETTA E COLTELLO PER MANGIARE LA PIZZA

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Dicembre 2020, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA