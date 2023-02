Pesto con rischio salmonella ritirato dal supermercato, l'allarme: «Non mangiatelo»

Pesto con basilisco genovese dop senz'aglio biologico ritirato dalla catena di supermercati Esselunga per il rischio salmonella. Nel dettaglio, il prodotto ritirato da mercoledì 15 febbraio corrisponde al lotto "pr 01/02/2023", identificato col marchio dello stabilimento "It 1184 S CE", in una confezione da 14 grammi e con data di scadenza 22 febbraio 2023. Lo ha fatto sapere con una nota il ministero della Salute.

Donna uccide il vicino di casa a coltellate e tiene il corpo nascosto per giorni, poi si costituisce Chi è Tiziana Mirabelli

Zaniolo, la ex al veleno sui social: «I suoi genitori hanno visto nostro figlio solo 2 volte da quando è nato»

Pesto ritirato, quale marca

Il prodotto, spiega la catena della famiglia Caprotti, è stato ritirato da tutti i punti vendita e non è più presente sugli scaffali. Ai clienti che lo hanno acquistato viene chiesto di «non consumare il prodotto e di riportarlo presso il punto vendita». Così come deve essere chiaro che il sospetto salmonella riguarda esclusivamente l'articolo con la scadenza indicata e non l'intera gamma.

Salmonella, quali sono i sintomi

La salmonella può provocare da semplici disturbi del tratto gastrointestinale (febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea), fino a forme cliniche più gravi (batteriemie o infezioni focali) nei soggetti già fragili (bambini e anziani). Il ricovero è possibile, ma nella maggior parte dei casi si ha un decorso della malattia benigno. I sintomi possono protrarsi dai 4 ai 7 giorni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Febbraio 2023, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA