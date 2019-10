Pesa pubblica a Milano, drink d'atmosfera

A Milano, dietro a Porta Venezia, dove un tempo c'era un magazzino con pesa per le merci, oggi c'è un bistrot cocktail bar che non a caso si chiama Pesa Pubblica. Qualità e design sono il filo conduttore del locale, raffinato e curato. Un mix di arredi e materiali antichi e contemporanei con mattoni a vista, ampie vetrate con gli infissi in metallo, oggetti vintage e un simpatico dehor. E così, in due anni, il locale è diventato di tanti drink lovers e buongustai. La cucina propone piatti con materie prime di stagione; il bar validi cocktail che, all'ora dell'aperitivo, vengono serviti accompagnati da ciotoline con verdura, olive e lupini. Tra i signature, per chi ama tono alcolico alto e gusto bitter, da provare è Il Conte con Rum Zacapa 23, Oscar 697 Vermouth Rosso e Buillet Bourbon Whiskey (12 euro) Giovedì 3 Ottobre 2019, 08:39

