Pasticceria Martesana, a Milano dolci in delivery

Non si fermano i laboratori di Pasticceria Martesana, storica insegna pluripremiata che oltre 50 anni a Milano delizia i golosi. Per rendere un po' più dolce questo periodo di forzato isolamento ha da poco attivato il servizio di consegna a domicilio con Cosaporto.it, per avere a casa torte, pasticcini, monoporzioni, confezionati e i rinomati lievitati che l'hanno resa un punto di riferimento in Italia e all'estero. Qualità e passione in ogni prodotto realizzato dal maestro pasticcere Vincenzo Santoro e del suo staff che per la prossima Pasqua, oltre alla colomba tradizionale, a quella arancia e cioccolato e a quella Fiori di Pesca (ripiena di confettura e ricoperta di amaretti sbriciolati e cioccolato bianco) e alle varie uova di Pasqua nei vari formati (classiche, bigusto, con fascia di frutta fresca), ha ideato l'Uovo Fruttato, a base di cioccolati alla frutta come lampone, fragola, passion fruit e yuzu.

Pasticceria Martesana - Milano, via Cagliero 14 - tel.02/66.986.634 - sempre aperto. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 09:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA