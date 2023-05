Il mistero della pasta cotta abbandonata nel bosco: centinaia di chili trovati lungo il ruscello

di Redazione web

Una enorme quantità di pasta, già cotta, abbandonata lungo il corso di un ruscello in un bosco. Otto metri di spaghetti e maccheroni scaricati sulla riva, per un motivo avvolto nel mistero che ha scatenato la fantasia deigli utenti dei social network in seguito alla segnalazione di una residente.

Pasta abbandonata lungo il ruscello

Come racconta al New York Times Nina Jochnowitz, residente nel comune da circa 67mila abitanti di Old Bridge, in New Jersey, da quando si è candidata per un posto da funzionaria locale alcuni anni fa ha raccolto spesso le lamentele degli abitanti, ma questa volta è rimasta sorpresa dopo aver ricevuto la chiamata che la avvertiva del mucchio di pasta scaricato sulla riva del fiume.

La donna ha fotografato l'enorme striscia di spaghetti e maccheroni (secondo lei erano almeno 200 kg) e ha postato l'immagine su Facebook, oltre ad aver allertato le autorità. Ovviamente nel piccolo comune si sono subito diffuse le teorie più disparate su chi abbia scaricato la pasta e perché. Tanto che su Facebook è stato definito il 'Great Pasta-gate of 2023', il più recente 'scandalo' della storia americana.

La spiegazione

Al di là delle spiegazioni fantasiose, il motivo sarebbe legato a delle carenze nel sistema di smaltimento dei rifiuti. Il ruscello, che attraversa la città, è da tempo preso d'assalto dallo scarico di rifiuti illegali. Mentre l'area è stata prontamente ripulita, resta comunque un mistero il motivo per cui qualcuno abbia voluto sprecare così tanto cibo e chi possa essere stato.

