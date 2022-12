Pandoro, quale comprare al supermercato? La classifica Altroconsumo che vi lascerà senza parole

di Redazione web

Non è Natale senza la tradizionale classifica di pandori e panettoni stilata da Altroconsumo, che ha testato i dolci natalizi assaggiandoli uno ad uno ed analizzando gli ingredienti usati nelle pasticcerie delle varie case produttrici. Quindi, se ancora non avete acquistato il vostro pandoro, o volete comprarne uno ad hoc o regalarlo, ecco i consigli per bilanciare la qualità del prodotto con il costo al supermercato o discount.

Criteri e giuria

L’associazione ha valutato i prodotti facendoli assaggiare da esperti pasticceri e da una giuria di 60 consumatori, che ne hanno valutato l’aspetto, esterno e interno, l’aroma e il gusto. La scelta finale ne ha premiati nove, verificando il rispetto dei requisiti stabiliti nel 2005 da un decreto interministeriale: nella produzione del pandoro, infatti, non è ammesso l’uso di materie grasse diverse dal burro, nell'impasto ci devono essere tuorlo d’uovo ed il lievito dev’essere naturale, ottenuto dalla lavorazione precedente.

Pandori, la classifica

Al top della classifica, secondo Altroconsumo c'è Tre Marie il Magnifico pandoro, con un punteggio di 75, ottima qualità ed il costo medio più alto tra tutti, 12,65 euro, che stacca di 1 un solo punto il secondo classificato, Bauli Pandoro di Verona, 74 punti e 7,65 euro di prezzo medio. In terza posizione con 71 punti il Pandoro Coop Classico a 6,49 euro.

Veniamo al quarto posto, con Duca Moscato Eurospin, 70 punti e 4,64 euro a confezione, che secondo Altroconsumo è il miglior acquisto, bilancianto costo e qualità del pandoro. Sempre 70 punti per Maina ma costo più alto, 5,86 euro. Scendendo c'è il Paluani a 68 punti, il Pandoro Melegatti a 62 punti, qualità buona, e per finire Dal Colle Pandoro Classico 57 punti, di media qualità ed infine il Balocco con 50 punti.

