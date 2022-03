Pancake day, la ricerca doxa: «Ha conquistato l'Italia. 9 persone su 10 lo mangiano». Tutte le ricette

Consistenza morbida e gusto semplice, farciture dolci o salate: il pancake vince sempre. Pancake lovers all'appello: ricorre il 1° marzo la seconda edizione del Pancake Day, la giornata più gustosa dell’anno istituita per onorare una passione di origine anglosassone che ha ormai conquistato anche l'Italia. A confermarlo sono i dati emersi dalla ricerca Doxa commissionata da Mulino Bianco.

Lo studio è stato fatto su un campione rappresentativo di 1.000 cittadini: 9 italiani su 10 ne hanno inserito almeno uno nella propria colazione, trovando una chiave ed uno stile per italianizze il prodotto. Con marmellate e creme spalmabili oppure con condimenti salati: il pancake è ormai un must per 1 italiano su 3 (ben 13 milioni di persone), nonchè un alimento scelto dal 50% dei giovani (18-35 anni). Risultati che confermano come il pancake sia una realtà anche made in Italy.

«La nostra scommessa era portare nelle case degli italiani bontà e divertimento – commenta Julia Schwoerer, Vice President Marketing Mulino Bianco – Siamo felici di aver saputo intercettare ed interpretare un’esigenza delle persone proponendo sia un nuovo gusto che una diversa modalità di consumo, nuova e pratica, che permette di stare insieme, personalizzare e divertirsi a colazione. Il nostro obiettivo? Far vivere l’esperienza del cibo proprio come una gioia, sin dalla colazione, che può rappresentare il primo momento felice della giornata».

Nella top 3 delle preferenze a colazione troviamo il caffè (79%), lo yogurt (63%) e il tè (55%), tutti alimenti e bevande di origine internazionale. L'inserimento dei pancake nella colazione piace agli italiani perchè dà la possibilità di inserire nuovi alimenti in un rito mattutino che non ha uguali al mondo.

«La cucina è contaminazione e noi italiani siamo ‘adattogeni’, flessibili e intrisi di spirito di adattamento. E al tempo stesso ci confermiamo grandi adattatori, tanto da aver reso un simbolo identitario della nostra colazione proprio due alimenti come il cornetto e il cappuccino che, in realtà, vengono da lontano» sostiene l’antropologo, giornalista e divulgatore scientifico Marino Niola.

La leggenda - Una signora inglese, proprio durante il Martedì Grasso, stava preparando i pancake nella sua cucina, quando, improvvisamente, sentì il suono delle campane a richiamare i fedeli in Chiesa: pur di non tardare all’appuntamento corse fuori velocemente,con il grembiule ancora indosso e la padella nella mano. Ma i pancake continuavano a cuocersi col calore della padella. Quindi la signora, per evitare che bruciassero, li fece saltellare per aria durante tutto il tragitto. Così, nasce la tradizione del Pancake Day e delle competizioni

che caratterizzano questa giornata, i Pancake Race.

Preparati con uova fresche da galline allevate a terra e 100% latte fresco italiano (senza additivi, conservanti e olio di palma) i pancake Mulino Bianco presentano il 75% in meno di grassi saturi e il 30% di zuccheri in meno rispetto alla media delle merende più vendute in Italia (Fonte Unione Italiana Food) e contengono farina di grano tenero da agricoltura sostenibile.

LE RICETTE

PANCAKE ESOTICO

Ingredienti:

1 mango

60 g di yogurt greco

1 cucchiaino di miele

10 g di lamelle di cocco

Pancake esotico

Procedimento:

Pelare il mango e tagliarlo a piccoli cubetti.

Amalgamare il miele allo yogurt.

Disporre sul pancake un piccolo strato di Yogurt, adagiare poi i cubetti di mango e terminare con le lamelle di cocco.

PANCAKE ESTIVO

Ingredienti:

50 gr frutti rossi (Lamponi, ribes, e mirtilli)

100 g di yogurt greco

2 cucchiai di succo di limone

1 cucchiaino di miele

Pancake estivo

Procedimento:

Unire il miele e il succo di limone allo yogurt, mescolare bene e mettere in sorbettiera oppure, se non l’avete, in congelatore. Quando comincerà a rapprendere mescolare con una forchetta per rompere i cristalli. Rimettere nel congelatore e ripetere la stessa operazione due o tre volte fino ad ottenere un composto omogeneo.

Farcire i pancake con palline di sorbetto allo yogurt e decorare con frutti di bosco

PANCAKE ALLEGRO

Ingredienti:

25 gr. di cioccolato bianco

25 gr. di cioccolato fondente

Pezzetti di frutta fresca

pancake allegro

Procedimento:

Mettere a sciogliere separatamente il cioccolato, quando risulterà bello liquido, mettere in un sacchetto e procedere con le decorazioni, magari aiutandosi con un pennello oppure uno stuzzicadenti.

PANCAKE RAFFINATO

Ingredienti:

20 g di confettura di agrumi

5 gr. lamelle di mandorle tostate

20 g di gocce di cioccolato fondente

Pancake raffinato

Procedimento:

Scaldare leggermente i pancake in padella.

Disporre sopra ogni pancake un leggero strato di confettura, subito dopo le lamelle di mandorle leggermente tostate e terminare con le gocce di cioccolato fondente

PANCAKE GOLOSO

Ingredienti:

1 tuorlo

30 g. di zucchero più 2 cucchiai d’acqua

50 g. di mascarpone

25 g. di panna

1 cucchiaino di rum “facoltativo”

1 tazzina di caffè ristretto

1 cucchiaino di cacao amaro

Pancake goloso

Procedimento:

Prendere lo zucchero e farlo scaldare dolcemente insieme all’acqua per qualche minuto.

Montare i tuorli con lo sciroppo caldo appena ottenuto.

Incorporare il mascarpone, la panna montata ed il rum.

Prendere i Pancake, sistemarli sul piatto e bagnarli leggermente con il caffè.

Disporre sopra ogni Pancake uno strato di crema e terminare con una spolverizzata di cacao amaro prima di servirlo.

PANCAKE ENERGETICO

Ingredienti:

40 g di crema 100% arachidi

10 g di cereali croccanti e frutta

Mezzo melograno

Pancake energetico

Procedimento:

Prendere i Pancake, spalmarci sopra la crema di arachidi e terminare con i cereali croccanti e il melograno a chicchi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA